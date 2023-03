Intrasense renforce son portefeuille avec SATT Sud-Est

(Boursier.com) — Intrasense signe un contrat de transfert de technologie avec SATT Sud-Est qui permettra à l'entreprise l'acquisition d'algorithmes d'intelligence artificielle dédiés à la détection de nodules pulmonaires en radiologie.

Ces algorithmes ont été développés par le Pôle Imagerie Médicale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (PIM/APHM), le Centre de Résonance Magnétique Biologique et Médicale (CRMBM) et l'Institut de Mathématiques de Marseille (I2M).

L'objectif pour Intrasense est, dans un premier temps, de valider cliniquement et réglementairement cet algorithme pour le cancer du poumon afin d'intégrer l'outil à sa solution dédiée à l'oncologie. Les radiologues bénéficieront alors d'un outil de détection des lésions nodulaires et micronodulaires. Les algorithmes intègreront dans un second temps la ligne de produits Myrian.