Intrasense renforce sa branche commerciale

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, renforce son équipe de direction avec la nomination de Khalil Filali en qualité de Directeur Commercial et Marketing Groupe (Chief Business Officer). Khalil Filali a pris ses fonctions le 4 janvier 2021 au sein du groupe. Il est responsable de l'ensemble des activités commerciales et marketing d'Intrasense et jouera un rôle clé dans la mise en oeuvre de la stratégie de croissance et de développement du groupe principalement en Europe et en Chine.

Doté d'une solide expérience dans la stratégie de développement commercial ainsi que d'un large réseau acquis notamment dans le domaine de l'imagerie médicale (Philips Healthcare), Khalil Filali a notamment la charge d'identifier et d'exécuter les opportunités de développement commercial du groupe. Fort de multiples expériences de haut niveau de gestion de société et de développement d'activités, il a eu l'occasion à de multiples reprises de démontrer son savoir-faire dans le secteur de l'imagerie médicale. Son expérience dans l'élaboration de stratégies de croissance sera clé dans la construction et l'exécution de la stratégie du groupe. Cette nomination renforce nos objectifs et notre ambition pour les années à venir , tient à souligner Nicolas Reymond Directeur Général d'Intrasense.