Intrasense primé pour sa solution COVID-19

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, figure parmi les lauréats des Trophées de la e-santé 2021 en remportant le 1er prix de la catégorie Covid-19.

Organisés par la technopole de Castres-Mazamet et avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et industriels de premier plan, les Trophées de la e-santé 2021 sont ouverts à toutes les parties prenantes de l'écosystème de l'innovation en e-santé -entrepreneurs, chercheurs, patients, professionnels de santé, étudiants- ayant développé un outil ou une application en matière de e-santé. Cette compétition internationale, rassemblant lors de cette édition 2021 plus de 100 postulants, a pour objectif de favoriser les usages du digital dans les systèmes de santé, du soin, de l'autonomie et du bien-être et permet également d'accroître la crédibilité et la visibilité des projets auprès d'investisseurs, partenaires et médias.

Intrasense a remporté le 1er prix de la catégorie Covid-19 grâce à sa solution COVID-19, basée sur l'application pulmonaire Myrian XP-Lung. Sensibilisée rapidement à la problématique du fait de sa forte implantation en Chine et en Europe, la société a initié, dès le début de l'épidémie en février 2020, le développement d'un outil d'imagerie dédié à ce virus. Après plus de 6 semaines d'efforts, la 1ère version de son protocole de visualisation scanner dédié au COVID-19 a été proposée gracieusement à l'ensemble des professionnels de santé luttant contre la pandémie de COVID-19, dès le 30 mars 2020. Désormais, la solution a été incorporée au catalogue commercial du groupe et est proposée à l'ensemble de ses clients.