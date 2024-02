Intrasense présentera ses innovations lors de l'ECR

(Boursier.com) — Intrasense participera à l'ECR (European Congress of Radiology) du 28 février au 3 mars, à Vienne en Autriche.

Chaque année, l'ECR attire plus de 10.000 professionnels européens et internationaux de la radiologie. Salon majeur en imagerie médicale, l'ECR explorera lors de cette édition les dernières avancées technologiques et scientifiques autour de la "Next Generation Radiology" (radiologie de la prochaine génération). "Cette première participation à l'ECR en tant qu'exposant aux côtés de Guerbet constitue une opportunité majeure pour Intrasense de se positionner sur de nouveaux marchés porteurs tels que l'Allemagne et l'Italie, offrant un cadre idéal pour renforcer les partenariats et explorer de nouvelles opportunités commerciales", estime Nicolas Reymond, Directeur Général d'Intrasense Intrasense qui ajoute : "Notre participation aux congrès mondiaux de l'imagerie médicale, aux côtés de notre nouvel actionnaire de référence Guerbet, témoigne de notre détermination à proposer nos solutions sur nos marchés clés en Europe et à conquérir de nouvelles géographies".