Intrasense : présente une trésorerie renforcée à environ 5,8 ME

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2021 IFRS consolidés groupe audités. Le groupe poursuit sa croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 1.809 KE en croissance de +16,6% par rapport à 2020 et de plus de +25% par rapport à 2019 sur la même période. La stratégie du groupe consistant à investir sur ses deux marchés clés, l'Europe et la Chine, continue d'être payante.

L'Europe, au travers de ses zones stratégiques comme la France et les pays de l'Est, a enregistré une très bonne performance avec des ventes réalisées pour une large part sur la fin de ce semestre. La Chine stabilise quant à elle sa position au premier semestre, impactée par un marché plus atone, et également par une réorganisation de ses forces de ventes pour appréhender au mieux les attentes des marchés régionaux Chinois.

La marge brute retraitée s'établie à 1.579 KE avec une croissance de +9,7%, en corrélation directe avec la croissance de chiffre d'affaires enregistrée par le Groupe au cours de ce semestre.

Le résultat opérationnel retraité avant dotations et dépréciations (EBITDA) s'établit à -284 KE. Le Groupe présente un déficit opérationnel à la fin du semestre. Celui-ci provient de l'investissement soutenu que le Groupe a décidé de mettre en oeuvre.

Les charges de personnel s'établissent à 1 384 KE avec une

augmentation de 285 KE, liée en majeure partie au recrutement de ressources commerciales au cours du deuxième semestre 2020 s'inscrivant dans la stratégie du Groupe.

Les charges externes ont augmenté de 121 KE, lié à la présence de charges non récurrentes, notamment en conseil stratégique et marketing, qui ont permis au Groupe de conforter sa vision de marché, de travailler de nouveaux axes commerciaux et de préparer l'avenir en réalisant une augmentation de capital juste avant la clôture semestrielle.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 56 KE, dus à la hausse des efforts 'R&D' au cours des 3 derniers exercices, concrétisés par la mise sur le marché de nouveaux modules cliniques.

Les disponibilités (trésorerie) sont en forte amélioration et

s'établissent à 5.782 KE au 30 juin 2021. Cette hausse de 3.196 KE par rapport aux comptes annuels 2020 est liée à l'augmentation de capital finalisée en date du 24 juin 2021.

Les comptes clients ont été augmentés de 482 KE, ce qui s'explique par l'augmentation importante du chiffre d'affaires.

Les capitaux propres s'établissent à 5.486 KE, en hausse de 3.332 KE par rapport à l'année précédente. Cette hausse résulte de l'augmentation de capital réalisée au cours du semestre.

Les emprunts et dettes financières à long terme s'établissent à 1.935 KE, en baisse de 75 KE par rapport à l'année précédente, ce qui s'explique par l'absence de souscription de nouveaux emprunts au cours de ce semestre et au remboursement des engagements.

Les comptes fournisseurs et rattachés s'établissent à 570 KE, en hausse de 293 KE par rapport à l'année précédente. Cette hausse résulte essentiellement de coûts liés à l'augmentation de capital provisionnés mais non encore payés à la date de clôture des comptes semestriels 2021.

Un plan de croissance et des objectifs ambitieux

L'innovation reste au coeur de la croissance du Groupe sur les mois à venir.

L'augmentation de capital réalisée dernièrement financera le développement d'une nouvelle ligne de produits spécialisés dans l'oncologie ainsi que la poursuite des évolutions de la plateforme Myrian, notamment avec de nouvelles fonctionnalités cliniques d'intelligence artificielle. L'ambition du Groupe est d'accélérer sa croissance sur ses géographies clés et d'affirmer son positionnement de leader dans les solutions logicielles d'imagerie médicale.

La stratégie mise en place, basée sur le patrimoine technologique et les compétences du Groupe, pourra également permettre à terme la mise en place de relais de croissance importants et complémentaires, notamment dans les domaines des essais cliniques et des données de santé.