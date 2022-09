Intrasense participe à la 70ème édition des Journées Francophones de Radiologie

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce sa participation aux Journées Francophones de Radiologie (JFR). Le salon se tiendra au Palais des Congrès de Paris. L'édition 2022 est consacrée à la continuité des parcours de soins et à la "santé numérique". Ce congrès international de l'imagerie médicale réunira plus de 10.000 visiteurs entre le 7 et le 10 octobre.

Intrasense présentera ses dernières innovations IA

La nouvelle version de la plateforme Myrian sera présentée par l'équipe d'Intrasense. Myrian 2.10 est composée de nouvelles applications cliniques qui intègrent parfaitement de nouveaux algorithmes d''intelligence artificielle au service du radiologue. L'ergonomie a également été optimisée pour fournir une expérience utilisateur plus intuitive.

Les nouvelles versions des applications dédiées aux examens d'analyse vasculaire, de suivi pulmonaire et de détection de fractures osseuses, intégrant nativement l'IA, seront particulièrement mises à l'honneur par les équipes d'Intrasense lors de ce salon. Une nouvelle application dédiée à l'imagerie dentaire scanner viendra également enrichir le catalogue clinique du Groupe, qui propose à ses partenaires des solutions toujours plus complètes et performantes.

Intrasense, partenaire d'ateliers de formation au dépistage du cancer du sein

À l'occasion des JFR, les organismes de référence de la formation médicale Forcomed et le CERF s'associent à Intrasense, dans le but de former les internes en radiologie à l'organisation du dépistage du cancer du sein et au contrôle de qualité en mammographie numérique.

Cette collaboration est une nouvelle opportunité de renforcer l'engagement d'Intrasense au service de l'expérience utilisateur, et témoigne de la valeur clinique de ses applications dédiées à l'imagerie de la femme. Cette alliance s'inscrit dans le cadre du partenariat de 5 ans conclu entre Intrasense Forcomed en février 2022.

Intrasense publiera ses résultats semestriels 2022 le 12 octobre. La société invite ses actionnaires à participer au webinaire organisé le 18 octobre à 18h pendant lequel Nicolas Reymond, Directeur général, détaillera et analysera les résultats financiers puis répondra aux questions.