Intrasense ouvre son capital au groupe Guerbet

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale annonce l'entrée à son capital du groupe Guerbet, à hauteur de 39% par le biais d'une augmentation de capital réservée d'un montant total de 8,8 ME à un prix d'émission de 0,44 euro par action, soit une prime de 34,15% par rapport au dernier cours de bourse d'Intrasense.

A la suite de cette prise de participation, Guerbet prévoit de déposer prochainement, sur une base volontaire, un projet d'offre publique d'achat portant sur le solde des actions Intrasense, au prix de 0,44 euro par action, et sur les valeurs mobilières donnant accès au capital de la société, de façon à offrir aux actionnaires d'Intrasense qui le souhaitent, et aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, une liquidité immédiate dans les mêmes conditions de prix, sans volonté d'engager un retrait de la cote d'Intrasense.

"Notre objectif est d'accélérer notre dynamique de croissance en continuant d'investir dans l'innovation et en maximisant la diffusion de nos solutions. La présence d'un actionnaire de référence au sein de notre capital tel que Guerbet répond à cet enjeu. Il nous offre la capacité de pénétrer nos marchés cibles beaucoup plus rapidement et avec une meilleure efficacité, grâce à une offre enrichie et à l'optimisation de notre visibilité au sein de l'écosystème de l'imagerie médicale mondiale. Nous nous réjouissons de cette opportunité structurante pour Intrasense et saluons la grande complémentarité de nos propositions", commente Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.

"Notre entrée au capital d'Intrasense concrétise notre volonté de valoriser la technologie d'imagerie digitale et les algorithmes que nous avons développés depuis plusieurs années. Cette association stratégique nous permettra de bénéficier d'un savoir-faire éprouvé d'intégration de l'intelligence artificielle dans la routine clinique des praticiens, en imagerie et en oncologie", témoigne David Hale, Directeur général de Guerbet.

Un projet commun de développement dans l'Intelligence Artificielle

Intrasense dispose d'un savoir-faire reconnu dans le domaine des solutions logicielles facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique en imagerie médicale, notamment grâce à ses capacités d'orchestration clinique de l'intelligence artificielle, au sein de la pratique quotidienne des cliniciens.

Guerbet, acteur mondial de référence du marché de l'imagerie médicale, a, ces dernières années, diversifié ses activités dans le digital, notamment en développant des algorithmes d'intelligence artificielle innovants, permettant par exemple la détection des lésions hépatiques, des cancers de la prostate, du pancréas ou encore des métastases osseuses. En novembre 2022, Guerbet a repris l'ensemble des algorithmes développés dans le cadre d'un partenariat avec Merative (IBM Watson), ainsi que leur propriété intellectuelle, lui offrant désormais toute la latitude stratégique nécessaire à la planification de la commercialisation de ces solutions.

L'entrée de Guerbet au capital d'Intrasense permettra à Intrasense de compléter son offre de produits et de bénéficier du soutien d'un actionnaire de référence pour mener à bien les investissements nécessaires à la mise en oeuvre de son plan de croissance. Elle permettra à Guerbet de valoriser à terme sa technologie et ses algorithmes d'intelligence artificielle.

Dans le cadre de ce projet, Intrasense et Guerbet envisagent de conclure au premier semestre 2023 un accord de licence qui permettrait à Intrasense d'intégrer et de commercialiser les algorithmes d'intelligence artificielle de Guerbet au sein de ses plateformes logicielles, ce qui viendrait compléter ses différents partenariats déjà conclus à ce jour en oncologie. Un accord de collaboration est ainsi en place depuis le mois d'octobre 2022 pour étudier la faisabilité technique de cette intégration et les deux sociétés ont également conclu récemment un accord non-engageant concernant les principaux termes et conditions de l'accord de licence envisagé. Cet accord a été négocié dans des conditions normales de concurrence ("at arm's length"). Plus précisément, il permettra à Intrasense d'intégrer dans son offre produit Myrian ainsi qu'au sein de sa nouvelle ligne de produits en oncologie les algorithmes développés par Guerbet pour la détection des lésions hépatiques, des cancers de la prostate, des cancers du pancréas et des lésions osseuses. Intrasense aura la responsabilité de la validation clinique et de l'enregistrement réglementaire des produits dont il sera le fabricant légal.

L'intégration de ces nombreuses technologies d'intelligence artificielle, qu'elles viennent de Guerbet ou de tierces parties selon la stratégie déjà initiée par Intrasense, au sein d'outils dédiés à la routine clinique permettra de renforcer l'offre à forte valeur ajoutée d'Intrasense sur le marché mondial de l'imagerie.

En tant que leader mondial de l'imagerie médicale, Guerbet est reconnu pour son expertise et dispose d'une implantation marketing et commerciale mondiale. Intrasense bénéficiera de cette visibilité unique sur les différents marchés mondiaux, grâce notamment à une présence renforcée lors des congrès majeurs de l'imagerie mondiale.

Grâce à ces nombreux atouts, Intrasense, structure autonome en lien avec Guerbet, ambitionne de continuer à se développer sur ses marchés.