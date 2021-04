Intrasense : nouvelle plateforme Myrian

(Boursier.com) — Intrasense présente la nouvelle version 2.9 de sa plateforme Myrian dont l'accent est mis sur les nouveautés cliniques. Myrian XP-Cardiac bénéficie d'améliorations ainsi que de nouveautés, notamment concernant le workflow, permettant à l'utilisateur de gagner du temps dans l'analyse de ses examens et dans le confort d'utilisation. Il est désormais possible de commencer à travailler sur un examen pendant la phase de segmentation automatique. De nouvelles fonctionnalités comme la détection automatique de l'ostium et les bibliothèques de sténoses sont disponibles.

Intrasense propose la solution d'imagerie du sein "la plus complète sur le marché". Le cancer du sein reste le cancer le plus fréquent chez la femme et fait l'objet de stratégies de dépistage dans la plupart des pays développés. La solution d'Intrasense permet une prise en charge de la patiente sur la totalité du parcours de soin. Ainsi, Intrasense répond à un fort besoin clinique en proposant une solution unifiée et globale, du dépistage au diagnostic.

Les choix de développement d'Intrasense sur le segment de l'oncologie permettent aujourd'hui à la société de disposer d'une offre très complète autour de ces différentes pathologies. Les solutions proposées par la société intègrent la totalité du parcours de soin des patients du dépistage au diagnostic incluant le suivi. Ce portefeuille d'applications d'oncologie "se positionne parmi les plus performants sur un segment de marché en croissance", se félicite le groupe.