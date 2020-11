Intrasense : nomination de Lionel Seltz au poste de Directeur Administratif et Financier

Intrasense : nomination de Lionel Seltz au poste de Directeur Administratif et Financier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce la nomination de Lionel Seltz au poste de Directeur Administratif et Financier Groupe.

Lionel Seltz a pris ses fonctions le 1er octobre 2020 au sein du groupe. Il encadre l'ensemble des activités financières et administratives d'Intrasense, ainsi que les relations avec les investisseurs. Dans le cadre de ses fonctions, il jouera un rôle clé dans la structuration de la croissance, de la stratégie de développement du Groupe et de son financement.

Doté d'une forte expérience en M&A et Direction Financière acquise en France et à l'international (Asie en particulier), Lionel Seltz a évolué au sein de plusieurs grands groupes et sociétés innovantes du monde de la santé (IQVIA, IMSHealth, Cegedim). Lionel est titulaire d'un DESS de Gestion Internationale acquis à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.

Rodolphe Cadio, qui occupait le poste de Directeur Administratif et Financier, continue d'accompagner l'entreprise jusqu'à la fin de l'année afin que le relais se fasse dans les meilleures conditions.

Nicolas Reymond, Directeur Général, a déclaré : "Je me réjouis de l'arrivée de Lionel Seltz au sein du comité de direction d'Intrasense, son expertise ainsi que son expérience seront précieuses dans le déploiement de la nouvelle phase de croissance et d'expansion du Groupe. Je tiens aussi à remercier Rodolphe Cadio pour le travail de redressement et restructuration accompli au cours des dernières années."

A la suite des bons résultats des dernières années, Intrasense souhaite poursuivre une stratégie innovante et ambitieuse grâce à des investissements ciblés et une politique de croissance sur ses marchés clés, afin de devenir un leader mondial dans les solutions logicielles d'imagerie médicale.