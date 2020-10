Intrasense : Michèle Lesieur prend la présidence du Conseil d'administration

Intrasense : Michèle Lesieur prend la présidence du Conseil d'administration









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suite au départ de Nicolas Michelon, administrateur depuis 2011 et Président du Conseil d'administration d'Intrasense depuis 2018, et de Patrick Mayette, administrateur depuis 2011, Michèle Lesieur a été cooptée administratrice de la société et nommée Présidente du Conseil d'administration. Anne Larpin a été cooptée administratrice de la société. La ratification de ces cooptations sera mise au vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire d'Intrasense.

Le Conseil d'administration de la société Intrasense est désormais composé de Michèle Lesieur (Présidente du Conseil d'administration, administratrice indépendante), Anne Larpin (administratrice indépendante), Patrice Rullier (administrateur indépendant) et Nicolas Reymond (administrateur et Directeur général).