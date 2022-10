Intrasense : Les disponibilités demeurent à un niveau élevé et s'établissaient à +2.580 KE au 30 juin

(Boursier.com) — Le groupe Intrasense poursuit sa croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 1.905 KE. Hors zone de guerre, il est en hausse de 42% par rapport à 2021. La stratégie du groupe consistant à investir, en termes de force commerciale, sur ses deux marchés clés, l'Europe et la Chine, continue de se montrer payante. La France enregistre une très bonne performance avec une croissance d'activité de +31%, et le Groupe enregistre une croissance de +26% en Chine, grâce à une réorganisation de ses forces de ventes destinée à mieux appréhender les attentes des marchés. La situation géopolitique explique la perte d'activité dans la zone intégrant la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine.

La signature d'un contrat commercial majeur de 8 ans au Brésil illustre les premiers résultats d'une politique volontariste de diversification des activités commerciales, orientée vers des zones à fort potentiel de développement. La mise en conformité de Myrian avec le nouveau règlement européen des dispositifs médicaux, dont la soumission réglementaire a été effectuée en août 2022, permettra l'obtention de la validation d'une prochaine version en 2023 et sera ainsi l'opportunité d'accélérer encore les ventes.

Les ressources humaines : un investissement pour la croissance de demain

Les charges de personnel s'établissent à 1.827 KE avec une augmentation de 443 KE, conformément à la stratégie annoncée par le Groupe lors de son augmentation de capital en juin 2021. Le recrutement de nouveaux talents Marketing et 'R&D', dédiés au développement de la nouvelle ligne de produits en oncologie et à l'intégration d'intelligence artificielle au sein de Myrian - avec de nouveaux partenariats conclus avec Milvue et Nurea ce semestre - constitue un levier durable d'innovation et de croissance pour le Groupe. Le renforcement de l'équipe commerciale en Chine et en France apporte des premiers résultats très encourageants, dans le contexte d'un marché chinois tenté par le protectionniste et malgré les difficultés géopolitiques en Ukraine.

Les charges externes s'établissent à 843 KE avec une augmentation de 337 KE. Cette augmentation est due à l'utilisation de ressources externalisées, notamment de management et personnel de transition, afin de pouvoir répondre aux enjeux de besoins en compétences, dans l'attente de recrutements internes. Cette augmentation résulte également d'une croissance des frais de recrutement, toujours avec un objectif de sourcer les meilleurs talents sur un marché de l'emploi très concurrentiel.

Cette augmentation n'est donc pas récurrente ni structurelle et est liée à la période de croissance actuelle du groupe. Le résultat opérationnel retraité avant dotations et dépréciations (EBITDA) s'établit ainsi à -991 KE. Le groupe présente une perte opérationnelle à la fin du semestre, provenant de la politique d'investissement décidée mi-2021 et gérée de manière suivie et contrôlée. Les disponibilités (trésorerie) demeurent à un niveau élevé et s'établissent à +2.580 KE au 30 juin 2022. Elles sont également le reflet d'un investissement sur de nouveaux talents, destinés à accompagner la croissance.