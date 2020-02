Intrasense : le fonds Bracknor a exercé des BSA

(Boursier.com) — Intrasense informe ses actionnaires de l'exercice de bons de souscription d'actions (BSA) par le fonds Bracknor Fund Ltd. Au total, 806.452 BSA ont été exercés, entraînant l'émission d'autant d'actions nouvelles au profit du fonds (parité de 1 BSA pour 1 action). Le prix d'exercice est de 0,62 euro par action, soit un montant total de 500 kE versé à Intrasense.

Les actions nouvelles ont été livrées par la société au fonds le 26 février 2020.

L'exercice de ces BSA a été réalisé conformément aux termes du contrat d'émission et de souscription de bons d'émission d'obligations convertibles en actions avec bons de souscription d'actions attachés, conclu entre Intrasense et Bracknor Fund Ltd le 12 janvier 2016. Il est rappelé qu'Intrasense a mis fin au contrat de financement par OCA conclu avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) le 18 décembre 2019, et ne bénéficie à ce jour de plus aucun contrat de financement de type OCA ou OCABSA.