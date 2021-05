Intrasense lance une augmentation de capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) pour un montant maximal de 4,9 ME, au prix de 0,70 euro par action avec une parité de 2 Actions Nouvelles pour 7 actions existantes.

Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense, déclare : "Notre stratégie s'appuyant sur l'innovation et l'expertise clinique nous permet d'afficher une croissance continue depuis 3 ans et d'atteindre en 2020 l'équilibre opérationnel. Forts de ce succès, nous entamons une nouvelle phase de croissance et d'innovation avec l'ambition de confirmer notre positionnement et de devenir un leader mondial en imagerie dédiée à l'oncologie.

Forts de notre expertise et de notre proximité avec l'écosystème des professionnels de santé, nous avons décidé de lancer Myra, une nouvelle ligne de produits pour l'imagerie médicale dédiée au suivi des patients en oncologie.

Ainsi, la société sera dotée de deux lignes de produits complémentaires et présentant de fortes synergies. Le marché des solutions logicielles dotées d'intelligence artificielle en oncologie est prometteur. Notre solution est unique et répondra à une forte demande objectivée auprès de leader d'opinions du secteur.

Intrasense se prépare donc à une nouvelle phase de croissance qui nécessite des moyens financiers à la hauteur de ses ambitions. Nous avons souhaité vous associer à cette nouvelle étape en lançant une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d'un montant d'environ 4,9 millions d'euros (par émission d'un maximum de 6.961.647 actions à un prix par action de 0,70 euro). Les fonds levés seront destinés au développement 'R&D' et au marketing sur nos géographies clés. Notre ambition est d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME à 5 ans tout en poursuivant le contrôle strict de nos coûts afin de maintenir la société dans une situation financière saine telle qu'aujourd'hui.

Je suis personnellement convaincu par ce projet grâce à la valeur ajoutée de nos atouts et à la dynamique du marché que nous adressons.

Je tiens, au nom du Conseil d'administration et de toute notre équipe, à vous remercier pour votre confiance et votre soutien dans cette opération et ainsi contribuer à faire d'Intrasense un leader dans son domaine. "