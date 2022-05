Intrasense lance son AI Hub en partenariat avec Milvue

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, annonce, en partenariat avec la société Milvue, la première intégration d'une solution au sein de son Hub dédié à l'intelligence artificielle.

L'AI Hub permet d'intégrer de façon simple et ergonomique des algorithmes d'intelligence artificielle et de les orchestrer au sein d'applications cliniques pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

L'AI Hub : l'intelligence artificielle en routine clinique

L'intégration de l'intelligence artificielle au sein de la routine clinique est aujourd'hui un enjeu majeur. Les nombreux algorithmes disponibles sur le marché, couvrant chacun différents organes et besoins, ont démontré leur efficacité à aider le professionnel de santé dans son diagnostic. Néanmoins, pour être efficaces, ces différents algorithmes se doivent d'intervenir automatiquement au moment opportun dans le flux de travail du clinicien et lui proposer les résultats au sein de ses outils cliniques, avec des possibilités de relecture et d'ajustements.

Dans ce cadre, les équipes d'Intrasense ont développé le AI Hub, permettant d'intégrer de manière transparente et ergonomique les résultats d'intelligence artificielle au sein des solutions cliniques d'Intrasense. L'AI Hub est configurable en mode Cloud et hybride, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs en termes de performance et de sécurité. Cette approche différenciée de l'intégration de l'IA dans le secteur de l'imagerie médicale permet à Intrasense de proposer à ses clients des outils toujours plus innovants dans un environnement totalement intégré, tout en laissant aux utilisateurs la maîtrise clinique des résultats d'algorithmes.

Un projet inédit en France mené avec Milvue

Dans le cadre de cette nouvelle solution, Intrasense a intégré au AI Hub la technologie Milvue Suite de son partenaire industriel Milvue, société française spécialiste du développement d'algorithmes d'intelligence artificielle. Milvue permet la détection automatique de plusieurs familles de pathologies ostéoarticulaires et pulmonaires ainsi que la quantification des mesures orthopédiques sur des radiologies. C'est un outil de pointe qui permet d'optimiser le triage des examens en fonction de leur résultat et qui facilite, de cette façon, le travail des services de radiologie.

"L'intelligence artificielle est devenue un support incontournable ouvrant de nouvelles perspectives à la pratique de la radiologie aujourd'hui. La force de notre plateforme Myrian, grâce au AI Hub, est d'intégrer de manière optimisée et adaptée les résultats d'intelligence artificielle au coeur même des applications cliniques utilisées par les professionnels de santé. Ce premier partenariat autour de l'AI Hub, avec la société Milvue, permet à Intrasense d'enrichir son catalogue clinique et ainsi de proposer à ses clients des solutions toujours plus pertinentes et performantes. Ce projet marque le début d'une nouvelle série de partenariats visant à poursuivre l'enrichissement de notre offre clinique au sein d'un marché dynamique" témoigne Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.

Intrasense, dont l'innovation reste au coeur de l'ADN, est le premier acteur de son domaine à proposer une solution complète, permettant des déploiements hybrides, et directement intégrée au sein des outils cliniques des radiologues. L'AI Hub est désormais disponible pour la ligne de produit Myrian et sera également exploité dans le cadre de la nouvelle ligne de produit dédiée à l'oncologie, actuellement en développement.