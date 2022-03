Intrasense : la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élevaient à 4,8 ME au 31/12

(Boursier.com) — En 2021, le Groupe Intrasense accélère sa dynamique commerciale avec un chiffre d'affaires record en hausse de +22% à 4.186 KE et de +26% comparé au chiffre d'affaires réalisé en 2019. L'année 2021 a marqué un tournant dans l'histoire du Groupe, puisque cette performance régulière se poursuit, depuis plus de 8 semestres. Elle confirme la pertinence stratégique de ses investissements et témoigne de la réussite de sa politique de développement industriel et commercial. Porté par un plan de croissance ambitieux et soutenu par une augmentation de capital réalisée en juin 2021, le dynamisme commercial du Groupe s'amplifie sur ses deux marchés clés, l'Europe et la Chine.

Au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie s'élèvent à 4,8 ME, par rapport à 2,6 ME au 31 décembre 2020. La trésorerie du Groupe a été renforcée, notamment grâce à l'augmentation de capital de 4,9 ME réalisée avec succès en juin 2021 ; elle permettra au Groupe de poursuivre ses investissements.

La marge brute retraitée s'établit à 3.672 KE, en corrélation directe avec la croissance de chiffre d'affaires enregistré par le Groupe au cours de cet exercice. Un résultat opérationnel reflet d'investissements stratégiques en faveur de la croissance. Le résultat opérationnel retraité avant dotations et dépréciations (EBITDA) s'établit à -419 KE, contre 4 KE en 2021. Intrasense se donne les moyens de ses ambitions : l'embauche de talents 'R&D' en France, l'embauche de talents commerciaux en France et en Chine, la présence beaucoup plus forte de nos forces commerciales sur le terrain (frais de déplacements et de salons internationaux), nos investissements en Marketing et en support stratégique sont autant d'éléments positifs pour préparer la croissance future.

Les charges de personnel évoluent en effet à la hausse à 2.855 KE avec une augmentation de 723 KE, compte tenu de l'accroissement des effectifs du Groupe au cours de l'année 2021 et surtout à compter du 2nd semestre 2021, pour accélérer la croissance de son activité.

Perspectives 2022 : cap sur l'innovation avec un plan commercial ambitieux

L'innovation est plus que jamais au coeur de la stratégie du Groupe comme levier clé pour la création de valeur et un fort relais de croissance pérenne.

L'augmentation de capital réalisée en juin 2021 assurera le développement de la nouvelle ligne de produits Myra dédiée à l'oncologie. Cette nouvelle plateforme innovante centrée sur le patient au travers de son parcours de soins, constituera un nouveau pilier stratégique de diversification de l'activité d'Intrasense. Les équipes d'Intrasense travaillent en étroite collaboration avec des acteurs cliniques pluridisciplinaires de référence en oncologie, relativement aux définitions et validations fonctionnelles de la nouvelle plateforme.

La nouvelle version 2.10 de Myrian, enrichie d'Intelligence Artificielle, est en cours de validation, en vue de sa soumission au nouveau règlement européen des dispositifs médicaux en juin et ainsi d'une commercialisation par la suite.

L'activité commerciale du Groupe devrait fortement accélérer en 2022 grâce au renforcement de ses équipes commerciales en Europe comme en Chine. Elle sera dynamisée par la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de développement visant à accroitre ses parts de marché en Chine et en France et à développer de nouveaux marchés en Europe.

Impact de la situation en Ukraine

Intrasense opère certaines de ses activités commerciales en Europe de l'Est et en Russie à travers plusieurs partenaires locaux.

Toute l'équipe d'Intrasense apporte son soutien à l'ensemble de ses partenaires sur place, et espère un dénouement rapide à cette situation de crise inédite. Intrasense continue de renforcer ses positions à travers toute l'Europe en poursuivant sa stratégie d'expansion de son activité commerciale et en diversifiant son activité sur plusieurs territoires européens. A ce stade, l'impact de la crise Ukrainienne sur les activités commerciales d'Intrasense n'est pas mesurable, mais reste suivi quotidiennement par les équipes.