Intrasense et la Compagnie de Télémédecine allient leurs forces dans la lutte contre le COVID-19

(Boursier.com) — Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, allie son expertise technologique à l'expertise clinique de la Compagnie de Télémédecine (CTM Groupe) en déployant à l'ensemble des téléradiologues du groupe le nouveau protocole de lecture scanner dédié au COVID-19.

Une collaboration d'experts complémentaires au service de la santé

Les équipes d'Intrasense ont travaillé ces dernières semaines à la mise au point d'un protocole spécifique dédié à la lecture d'examens de scanners dans le cadre de l'épidémie de Coronavirus. Partenaires de longue date, ce travail s'est fait en étroite collaboration avec les équipes médicales de CTM Groupe, leader de la téléradiologie en France, qui a permis de structurer le besoin fonctionnel et tester la solution en cours de développement.

CTM Groupe met en oeuvre des outils et savoir-faire techniques, organisationnels et médicaux pour pratiquer la téléradiologie dans les meilleures conditions et permet de mobiliser des radiologues publics et privés comme force de soutien en privilégiant la proximité géographique. CTM Groupe a vu son activité fortement impactée par l'épidémie de Covid-19 avec une recrudescence des besoins d'interprétation de scanners thoraciques, qui représentent environ 65% de l'activité aujourd'hui contre environ 8% habituellement.

Dans ce cadre, le protocole développé par Intrasense sera déployé au sein de CTM Groupe auprès de l'ensemble des 253 radiologues membres et devient ainsi l'outil de référence en la matière.

Le docteur Madeleine Cavet, Directrice médicale de la CTM indique : "Nous avons vite vu le Covid-19 changer notre activité radiologique. Grâce à quelques médecins porteurs de la communauté CGTR, ce protocole a été développé rapidement par Intrasense dès l'accélération de l'épidémie, et fait partie aujourd'hui de l'arsenal des radiologues avec les protocoles et compte rendus types de la Société Française de Radiologie. Étalonné de façon commune, il permet notamment d'unifier les pratiques en termes de quantification de l'atteinte pulmonaire. C'est un bel exemple de synergie avec un de nos plus anciens partenaires."

Plus de 200 demandes d'installation au total du protocole COVID19

La société Intrasense a reçu plus de 200 demandes de nombreux hôpitaux et cliniques à travers le monde pour la mise à disposition de son nouveau protocole dédié au COVID-19 et basé sur l'application XP-Lung de sa plateforme Myrian. Nicolas Reymond, Directeur général de la société indique : "Nos équipes sont mobilisées sur le sujet avec l'objectif de répondre au mieux aux demandes des professionnels de santé et participer à cette lutte contre le coronavirus. Nous avons reçu de nombreux retours positifs et souhaitons continuer à travailler main dans la main avec nos utilisateurs et les professionnels de santé pour continuer à optimiser notre solution. Nous continuerons à la mettre à disposition gratuitement pendant toute la durée nécessaire de la crise."