Intrasense : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels 2020 des comptes sociaux (Intrasense SA), arrêtés par le conseil d'administration du 13 juillet 2020. La société annonce également qu'elle publiera ses résultats semestriels 2020 consolidés (groupe Intrasense) pour la première fois le mercredi 30 septembre 2020.

Au premier trimestre 2020, l'économie française a fortement subi l'impact de l'épidémie du COVID-19. En première ligne de la gestion sanitaire, les hôpitaux ont durement été touchés par la crise, focalisant l'ensemble de leurs efforts dans le combat contre l'épidémie. Intrasense a également été impactée par la crise sanitaire au cours de ce premier semestre, particulièrement sur les marchés européens et chinois, qui représentent plus de 80% du chiffre d'affaires du groupe. Ainsi, les activités commerciales d'Intrasense ont été réduites sur la Chine dès le mois de février et l'Europe durant les mois de mars et avril, avec un décalage sur la prise de commandes.

Le chiffre d'affaires ressort à 1.348 KE au S1. Le résultat d'exploitation s'inscrit à -403,4 KE et le résultat net à - 249,3 KE. (Données comptables - sources : comptes sociaux Intrasense SA au 30/06/2020)

"L'imagerie médicale a joué un rôle clé dans la lutte contre la pandémie du COVID-19 et Intrasense a su soutenir les équipes médicales par la mise à disposition gratuite et temporaire de sa solution Myrian et notamment ses applications cliniques de visualisation scanner (XM-CT) et de mesure des lésions pulmonaires (XP-Lung).

Fortement mobilisées, les équipes ont mis au point en un temps record un protocole de lecture scanner dédié au COVID-19 qui a obtenu son marquage CE ainsi que son approbation FDA en première mondiale. Ce nouvel outil a connu un très large succès international avec plus de 650 demandes de licences à travers le monde, permettant d'accroître considérablement la notoriété de la marque Myrian, en particulier auprès des plus grands hôpitaux universitaires mondiaux".

En parallèle, la société a mis en place tous les mécanismes nécessaires à l'optimisation de son activité pendant la période de confinement. L'ensemble des salariés a notamment été équipé afin de pouvoir télétravailler et maintenir au maximum l'activité.

Dans ce contexte, les prises de commandes, impactées durant le confinement, ont cependant connu un rebond notable dès les mois de mai et juin, permettant d'amortir l'impact sur les indicateurs financiers, qui affichent un léger recul pour ce premier semestre 2020.

Rentabilité maintenue au niveau groupe

Le groupe Intrasense est composé de sa maison mère Intrasense SA ainsi que de ses deux filiales chinoise et américaine. Les comptes sociaux tels que publiés et audités concernent la maison mère Intrasense SA. Dans la continuité de l'amélioration de l'information financière, la société souhaite à l'avenir également publier des comptes consolidés du groupe Intrasense.

Ainsi, les comptes consolidés semestriels audités seront publiés le 30 septembre 2020. Ils feront apparaître que, sur cette période et malgré la crise sanitaire, le groupe Intrasense maintient sa rentabilité (information non auditée), démontrant à nouveau la dynamique de croissance dans laquelle il s'est engagé...

Forte visibilité de trésorerie

La trésorerie reste un point déterminant de la gestion de la société. A ce jour, selon le prévisionnel d'activité, et hors investissements stratégiques, Intrasense bénéficie d'une visibilité financière accrue pour les exercices à venir avec une disponibilité à fin S1 2020 de 2.420 KE. Un prêt garanti par l'état a été obtenu pour un montant total de 650 KE et en parallèle des BSA ont été exercés lors de cette période pour un montant total de 1.250 KE.

Perspectives 2020

Les perspectives des prochains mois sont en très nette amélioration.

La société met actuellement en oeuvre un plan d'action de transformation de l'opération de mise à disposition gratuite de son application clinique COVID-19, avec comme objectif la création de valeur pour la société ainsi que la poursuite du soutien aux professionnels de santé. Dans ce cadre, des discussions sur des collaborations scientifiques sont en cours, ainsi que la transformation commerciale des licences mises à disposition gracieusement pendant le pic de l'épidémie.

En parallèle, Intrasense exécute sa stratégie industrielle 2020-2022 reposant sur les 5 piliers suivants :

- croissance sur les marchés clés, Europe et Chine ;

- innovation avec la mise en place d'une offre cloud unique sur le marché ;

- valeur clinique et intelligence artificielle autour de projets de croissance organiques et externes ;

- partenariats industriels et technologiques pour optimiser l'accès aux marchés et le portefeuille produits ;

- visibilité et marketing, au travers de nouveaux partenariats scientifiques.

L'innovation technologique fait partie de l'ADN d'Intrasense et l'enrichissement de la plateforme Myrian continue de s'accélérer avec la prochaine mise sur le marché de la version 2.8 qui intègre un grand nombre d'innovations, tant sur des protocoles déjà au catalogue qu'avec de nouvelles applications cliniques, renforçant la valeur clinique et l'attractivité de Myrian.