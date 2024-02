Intrasense : certification de Myrian au nouveau règlement européen

(Boursier.com) — La société Intrasense a obtenu le nouveau certificat CE sous MDR (règlement 2017/745 sur les dispositifs médicaux de l'Union Européenne), autorisant la commercialisation de la dernière version de sa solution Myrian.

Myrian 2.10 est la première version de la plateforme Intrasense à obtenir le marquage CE sous MDR (Medical Device Regulation), nouvelle réglementation européenne des dispositifs médicaux. Le 17 février 2024, le Groupe a reçu son certificat de conformité couvrant l'ensemble des 19 applications de Myrian commercialisées par la société. La conformité à cette nouvelle réglementation représente un défi majeur pour l'ensemble des entreprises oeuvrant dans le domaine de la santé. Intrasense rejoint ainsi le cercle fermé des bénéficiaires de ce certificat. Près de 82% des entreprises du dispositif médical ont déclaré avoir déposé des demandes de certifications pour des produits existants, néanmoins, les trois quarts n'ont pas encore obtenu leur certificat.

La certification de la solution Myrian 2.10 ouvre de nouvelles perspectives commerciales en Europe, géographie particulièrement porteuse en termes de croissance pour le Groupe.

La version 2.10 de Myrian intègre entre autres un nouveau module dédié à l'imagerie dentaire ainsi que de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle, permettant une interprétation simplifiée des examens et un meilleur suivi du patient. La société travaille actuellement à la soumission réglementaire de prochaines versions de Myrian, dont la version 2.12, qui apportera des innovations majeures comprenant de nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle dédiés à la prostate et aux pathologies pulmonaires. L'obtention de la certification réglementaire CE sous MDR sera accélérée pour ces prochaines versions grâce à l'obtention du certificat pour la version 2.10. La société cible ainsi une mise sur le marché dès 2024 de la version Myrian 2.12.

Les équipes commerciales d'Intrasense présenteront dans quelques jours les nouveautés Myrian lors de l'ECR (European Congress of Radiology) en Autriche, salon intournable de la profession attirant chaque année plus de 10.000 professionnels de santé européens et internationaux.