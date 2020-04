Intrasense attend le marquage CE pour son protocole de lecture scanner du Covid-19

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intrasense annonce la mise à disposition le vendredi 17 avril 2020 d'une seconde version de son protocole de lecture scanner dédié à l'épidémie du Covid-19.

Une étape clé a été franchie pour cette nouvelle application, qui est autorisée par la FDA aux États-Unis, et devrait recevoir "dans les tout prochains jours" son marquage CE pour l'Europe. "Ces autorisations placent la nouvelle version du protocole dans la catégorie des dispositifs médicaux, pouvant par conséquent être utilisé dans un cadre clinique encore plus large, du dépistage au diagnostic et aux essais thérapeutiques à grande échelle pour la recherche d'un traitement efficace contre le virus", écrit Intrasense.

Avec plus de 280 demandes de licences depuis le début de l'opération, la société a bénéficié de nombreux retours positifs, de demandes d'évolution et de collaboration sur ce nouveau protocole, en France comme à l'étranger. Grâce à la flexibilité de la plateforme Myrian ainsi qu'à l'approche Myrian Studio, le nouveau protocole dédié COVID-19 a pu être développé en quelques semaines et les améliorations prises en compte en quelques jours, démontrent la capacité de la société à se positionner de manière extrêmement agile face à des besoins nouveaux.

De nombreuses nouveautés ont été intégrées dans cette seconde version de la solution: il est désormais possible d'obtenir un volume séparé pour le poumon droit et le poumon gauche. Le seuillage a également été amélioré et devient encore plus précis, permettant après calcul du volume pulmonaire, de seuiller et de définir le pourcentage de lésions de type " verre dépoli et de type " condensation ". Le protocole fournit ainsi aux cliniciens un volume pulmonaire global, le volume global des lésions ainsi que le détail par typologie (verre dépoli, condensation...) permettant de quantifier précisément l'atteinte pulmonaire et de générer automatiquement un rapport complet conforme aux recommandations des sociétés savantes de radiologie.