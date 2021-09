(Boursier.com) — Intrasense annonce sa participation aux Journées Francophones de Radiologie ("JFR"). Le salon se tiendra au palais des congrès de Paris. L'édition 2021 est consacrée à l'imagerie médicale équitable, et doit réunir plus de 10.000 visiteurs en présentiel entre le 8 et le 11 octobre.

La dernière version de la plateforme Myrian sera présentée par l'équipe Intrasense sur le stand 213A. Myrian 2.9 est composée de nouvelles applications cliniques embarquant l'intelligence artificielle au service du radiologue. L'ergonomie a également été optimisée pour fournir une expérience utilisateur plus simple et plus intuitive.

La nouvelle application de neuroradiologie Myrian XP Brain Perfusion CT sera également mise à l'honneur par les équipes d'Intrasense lors des JFR. Cette dernière vient étoffer le catalogue du Groupe et permet de répondre à un enjeu de santé publique majeur qu'est la prise en charge de l'AVC.

La plateforme Myrian 2.9 voit également l'enrichissement de l'application Myrian XP-Cardiac, notamment concernant le workflow et le confort d'utilisation de la solution, désormais dotée de nouvelles fonctionnalités cliniques pour une meilleure gestion de la planification de pose de stents et pour la détection des vaisseaux.

Intrasense a fait le choix d'accélérer sa croissance sur le segment de l'oncologie et dispose d'ores et déjà d'une offre étendue dans cette aire thérapeutique grâce à la plateforme Myrian, avec notamment une prise en charge globale du parcours de soin des patients, du dépistage au diagnostic en passant par le suivi. Les applications Myrian de prise en charge des cancers du sein, de la prostate ou encore du foie par exemple seront ainsi de nouveau mises en avant lors de ce congrès.