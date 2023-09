Intrasense annonce sa participation aux Journées Francophones de Radiologie 2023

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce sa participation aux Journées Francophones de la Radiologie (JFR) 2023, où seront présentées de nouvelles solutions innovantes intégrant l'intelligence artificielle.

La puissance de l'intégration parfaite de l'IA

La nouvelle version de la solution Myrian sera présentée à l'occasion de ce salon de référence pour la profession de l'imagerie francophone, avec de nouvelles fonctionnalités enrichies d'intelligence artificielle et un flux de travail plus intuitif, permettant au radiologue de concentrer son diagnostic sur l'essentiel : le patient.

Myrian intègre désormais nativement plusieurs algorithmes performants d'intelligence artificielle, qui simplifient l'analyse des images, sécurisent le diagnostic et facilitent le suivi thérapeutique. Les nouvelles applications enrichies d'IA dédiées au suivi pulmonaire, au cancer de la prostate et aux structures cérébrales, seront mises en avant lors du salon JFR.

"Les dernières nouveautés Myrian marquent une étape structurante dans notre engagement à fournir aux radiologues des solutions de pointe. L'intégration d'algorithmes d'IA dans notre solution Myrian démontre en effet notre capacité à innover en permanence pour accompagner les cliniciens au quotidien et ouvrir la voie à des soins de santé plus personnalisés et plus efficaces", a déclaré Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense.

Des innovations présentées aux JFR 2023

Intrasense participera de nouveau cette année aux Journées Francophones de Radiologie, le salon de référence dédié aux professionnels de la radiologie.

L'édition 2023 est consacrée au diagnostic intégré, et doit réunir plus de 10.000 visiteurs entre le 13 et le 16 octobre 2023. Cet événement incontournable constitue une occasion idéale pour présenter les avancées significatives de Myrian et interagir directement avec la communauté médicale.

L'équipe d'Intrasense réalisera des démonstrations sur-mesure de ses solutions sur son stand 213A au Palais des Congrès (Porte Maillot- Paris). Les visiteurs auront l'opportunité d'explorer en détail les fonctionnalités de la nouvelle version de Myrian et d'échanger avec nos équipes expertes sur les innovations futures.

Partenariats et visibilité accrue

Cette année encore, Intrasense confirme son engagement envers la lutte contre le cancer du sein et l'excellence de ses applications cliniques d'imagerie de la femme. Intrasense s'unit de nouveau à son partenaire Forcomed pour former les radiologues à l'organisation du dépistage du cancer du sein et au contrôle de qualité en mammographie numérique lors des JFR.

Filiale de Guerbet depuis juin 2023, Intrasense bénéficiera à ce titre d'une présence accrue lors de ce rendez-vous au sein de l'exposition. Les symposium, sessions et communications scientifiques portant sur les résultats d'études incluant les IA développées par Guerbet, permettront de valoriser leurs performances.