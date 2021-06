Intrasense annonce le succès de son augmentation de capital

Intrasense annonce le succès de son augmentation de capital









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Intrasense , spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS), dont la souscription s'est déroulée du 28 mai au 15 juin inclus.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 4,9 ME et se traduit par la création de 6.961.647 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 0,70 euro par Action Nouvelle, représentant une décote de 22,65% par rapport au dernier cours coté avant suspension de la cotation de l'action Intrasense le 24 mai 2021, soit 0,905 euro.

Le produit de cette émission d'Actions Nouvelles est destiné à financer les axes d'investissement suivants :

-Innovation : recrutement de talents pour renforcer l'équipe R&D ;

-Marketing : développement des réseaux de partenaires stratégiques et de leaders d'opinion (KOL) ;

-Commercialisation : renforcement des équipes commerciales et lancement de l'offre en Allemagne.

Ainsi, il est prévu une allocation d'environ 60% de la somme disponible à la 'R&D' pour le développement d'une nouvelle ligne de produits en oncologie ainsi que pour l'évolution de la ligne de produits actuelle Myrian. Environ 40% de la somme disponible sera allouée au développement marketing et commercial de la Société en Europe et en Chine.

Nicolas Reymond, Directeur général d'Intrasense, a déclaré : "Je tiens, au nom du Conseil d'administration et de toute notre équipe, à remercier l'ensemble des investisseurs qui ont contribué au succès de cette levée de fonds. Le très fort intérêt exprimé pour cette augmentation de capital démontre la pertinence de notre stratégie de croissance portée par deux lignes de produits présentant de fortes synergies technologiques et leur commercialisation sur le marché prometteur des solutions logicielles dotées d'intelligence artificielle en oncologie. Intrasense dispose désormais des ressources financières nécessaires à la concrétisation de son ambition, celle d'atteindre un chiffre d'affaires de 30 ME à 5 ans et de devenir un leader mondial en imagerie médicale dédiée à l'oncologie."