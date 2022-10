Intrasense : accord commercial en Amérique latine

(Boursier.com) — Intrasense et l'éditeur de de logiciels de gestion pour la santé MV ont annoncé la signature d'un contrat de 8 ans visant à déployer les solutions innovantes de la plateforme Myrian au Brésil, Panama, Colombie et Argentine. Présenté comme un acteur incontournable des solutions d'imagerie médicale au Brésil, MV a choisi la plateforme Myrian et ses solutions de visualisation d'examens scanner et IRM afin de compléter son portefeuille de solutions logicielles en Amérique latine.

MV commercialisera l'offre Intrasense au Brésil, au Panama, en Colombie et en Argentine, en complément de sa plateforme RIS/PACS VIVACE MV. Les termes de ce contrat prévoient la possibilité pour MV de fournir à l'ensemble de ses clients d'imagerie la plateforme Myrian, dans son offre de base, et de proposer des modules cliniques avancés complémentaires à travers des ventes additionnelles pour Intrasense.