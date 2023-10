Intexa : 86 kE de résultat net au 1er semestre

(Boursier.com) — Le groupe Intexa exploite une centrale photovoltaïque de 405 kWc installée sur la toiture du Centre commercial Géant Casino de Saint-André-de-Cubzac en Gironde, livrée et en exploitation depuis le 18 septembre 2011. La production de la centrale permet d'économiser près de 30 tonnes de CO2 par an, soit la consommation moyenne d'une centaine de foyers.

Sur le 1er semestre 2023, la centrale photovoltaïque a produit de l'électricité à un niveau conforme aux attentes compte tenu de son ensoleillement, en légère augmentation par rapport à l'activité du premier semestre 2022 (+0,99 %).

Le chiffre d'affaires consolidé du S1 2023 augmente de +8,68% par rapport à celui de l'année précédente, à 155 kE contre 142 kE au 1er semestre 2022. Ce chiffre d'affaires correspond à la vente à EDF de la production électrique de la centrale photovoltaïque de 405 kWc en exploitation.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 62 kE (52 kE au 1er semestre 2022).

Le résultat net de l'ensemble consolidé et le résultat net part du Groupe ressortent à 86 kE (49 kE au 1er semestre 2022).

La trésorerie nette, après reclassement du compte-courant Casino Finance en "Actifs financiers non courants", s'élève à 125 kE au 30 juin 2023 (2,9 millions d'euros et 2,73 ME respectivement au 31 décembre et 30 juin 2022).

D'ici fin 2023, Intexa poursuivra l'exploitation de la centrale photovoltaïque située en toiture du Centre commercial Géant Casino de Saint-André-de-Cubzac et étudiera toute opportunité visant à enrichir son portefeuille d'actifs principalement dans les énergies renouvelables.