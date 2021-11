Intervest Offices & Warehouses : développement d'un nouveau site logistique durable.

(Boursier.com) — Intervest Offices & Warehouses acquiert une position de terrain stratégique pour un projet de développement durable le long de la A12 Anvers-Bruxelles. Grâce à l'acquisition de De Tafelberg S.A., Intervest dispose de 15,6 hectares, connus sous le nom "Het Ooievaarsnest", pour le développement d'un nouveau site logistique durable.

Avec cette acquisition, Intervest Offices & Warehouses (ci après Intervest) franchit une nouvelle étape importante dans la réalisation de ses ambitions de croissance et de son objectif stratégique de créer une valeur durable et orientée vers le client avec la TeamIntervest interne.

Le site, obtenu par le biais de l'acquisition d'actions de De Tafelberg nv, dispose de deux éoliennes, est idéalement situé à la sortie Ruisbroek de la A12, et offrira un espace pour plus de 50.000 m(2) d'entrepôts durables après avoir passé les procédures d'autorisation nécessaires. La transaction est financée par les lignes de crédit existantes dont Intervest dispose auprès d'institutions financières.

Le début des travaux d'infrastructure et de terrassement est prévu pour 2023. On s'attend à ce que le projet contribue à l'EPRA résultat de 2024. Des techniques de construction appropriées les plus récentes et durables seront utilisées pour la réalisation du projet. Le projet consistera en une combinaison de grandes et plus petites unités et permettra à Intervest de se développer de manière flexible avec ses clients et de pouvoir ainsi toujours agir comme un partenaire immobilier fiable.