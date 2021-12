Intervest Offices & Warehouses annonce des projets supplémentaires pour Genk Green Logistics

(Boursier.com) — Genk Green Logistics conclut deux contrats "built-to-suit" pour un total de plus de 40.000 m(2) d'entrepôts. Avec ces deux contrats, un locataire actuel qui se développe et un nouveau locataire, Genk Green Logistics franchit le cap des 30% de superficie louée, et ce dans l'année qui suit la livraison du tout premier bâtiment du projet logistique durable et multimodal au Logistics Valley Flanders.