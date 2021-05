Intervest nomme nouvelle présidente conseil de surveillance

Intervest nomme nouvelle présidente conseil de surveillance









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le conseil de surveillance d'Intervest Offices & Warehouses SA, société immobilière réglementée publique active dans le segment des bureaux et de l'immobilier logistique, a nommé Ann Smolders en tant que nouvelle présidente lors de sa réunion du 5 mai 2021.

Ann Smolders a acquis une expérience de 30 ans dans diverses matières financières avec une spécialisation en fusions & acquisitions et la valorisation de sociétés. Elle a commencé sa carrière en 1989 chez PricewaterhouseCoopers en Belgique où elle est devenue membre du conseil d'administration et a été nommée associée en 2005. Au cours de sa carrière chez PwC elle a exercé différentes fonctions dirigeantes et a acquis une large expérience dans le secteur immobilier en Belgique et dans un contexte international. Pendant quatre ans elle a été responsable de la direction de l'équipe immobilière de PwC et du développement ultérieur de ses activités Ann Smolders est professeur associé à la KU Leuven, a été membre de 'l'executive committee' de ULI Belgique (2014-2020) et suit la formation INSEAD 'International Directors Programme'