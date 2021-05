InterSystems et Oncodesign s'allient pour optimiser l'exploitation des données

(Boursier.com) — InterSystems , acteur leader de la gestion des données du secteur de la santé, et Oncodesign, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans la médecine de précision, annoncent aujourd'hui la signature d'un partenariat stratégique visant à faire progresser la recherche de nouveaux traitements dans le domaine de l'oncologie.

Dans un contexte caractérisé par la croissance exponentielle du volume des données ces 20 dernières années, la qualité et l'exploitation des données de santé et de recherche sont devenues deux enjeux critiques pour l'ensemble des acteurs de la santé. La crise sanitaire actuelle n'a fait que renforcer l'importance d'une stratégie agile et décloisonnée en matière de gouvernance des données de santé.

Dans le cadre de cette alliance, Oncodesign a fait le choix de combiner à sa plateforme propriétaire d'identification et de validation de nouvelles cibles thérapeutiques appelée OncoSNIPER, la plateforme de gestion de données de santé unifiée d'InterSystems nommée InterSystems IRIS for Health. Ce partenariat permettra aux deux entreprises de développer et d'optimiser les synergies essentielles entre les deux plateformes.

La plateforme InterSystems IRIS for Health sera intégrée au sein de la récente Business Unit Intelligence Artificielle (IA) d'Oncodesign pour le stockage et la gestion de différentes sources de données précliniques et cliniques, très précieuses pour les métiers intervenant dans le processus de Drug Discovery. Grâce à l'analyse et à la meilleure exploitation des données consolidées dans InterSystems IRIS for Health, la BU IA d'Oncodesign optimisera le développement d'OncoSNIPER, notamment par l'éducation plus précise de ses algorithmes. De plus, InterSystems permettra à Oncodesign de bénéficier de son réseau international de partenaires académiques stratégiques générateurs de données de santé (centres hospitaliers et universitaires), notamment en Amérique du Nord.

Pour InterSystems, ce partenariat s'inscrit dans une démarche stratégique auprès des acteurs de santé en accédant à la solide expertise d'Oncodesign en matière de Drug Discovery, et témoigne de son engagement historique en oncologie. Fort d'un solide maillage national, InterSystems accompagne depuis de nombreuses années déjà de grands Centres de Lutte Contre le Cancer (CLCC) à travers sa solution de gestion administrative et médicale du patient, InterSystems TrakCare (notamment à Dijon, Nice et Reims) mais également l'Institut Universitaire du Cancer de Toulouse - Oncopole (IUCT-O) avec InterSystems HealthShare, pour une prise en charge globale du patient et une meilleure coordination des différents acteurs privés et publics sur le territoire. La société met en outre son expertise en matière d'exploitation des données de santé à la disposition de partenaires innovants tels que la start-up MyPL ou encore l'industriel Guerbet Group.

Pour Michel Amous, Directeur Régional EMEA chez InterSystems : "Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat avec Oncodesign, acteur majeur de la biotechnologie depuis 25 ans. Notre objectif est de leur apporter notre expertise dans l'optimisation des plateformes de données afin de mettre en place une nouvelle architecture intelligente au service de la recherche en oncologie. La mise en commun des données de santé - éparses, hétérogènes mais si précieuses - n'est pas un simple travail de consolidation opérationnelle. Il s'agit d'un projet d'envergure stratégique visant à agréger les différentes sources de données dont Oncodesign dispose pour les faire mieux communiquer entre elles. Cette gouvernance dynamique permettra à Oncodesign de rester à la pointe de l'innovation biopharmaceutique et à terme de commercialiser de nouvelles solutions thérapeutiques pour mieux servir l'intérêt général."

Pour Oncodesign, cette alliance constitue la deuxième étape de son développement stratégique axé autour de l'IA après la mise en route en 2017 du projet OncoSNIPE (essai clinique de 600 patients dans 3 indications en oncologie et 16 partenaires). Après avoir généré des datas cliniques hétérogènes en quantité importante, la société a besoin de structurer les datas disponibles grâce à la plateforme InterSystems IRIS for Health, avant d'implémenter les algorithmes nécessaires à la sélection des sous populations de patients atteint de cancers résistants aux traitements.

Philippe Genne, Président Directeur Général d'Oncodesign, a déclaré : "Nous connaissons bien les équipes d'InterSystems depuis plusieurs années, et nous sommes donc très heureux de formaliser notre collaboration à travers ce partenariat ambitieux. Notre expertise chez Oncodesign consiste à développer de nouveaux traitements et celle d'InterSystems réside dans l'exploitation des données pour accélérer la transformation numérique des entreprises. Ensemble, nous allons pouvoir mutualiser nos savoir-faire respectifs en bonne intelligence afin de fiabiliser et d'accélérer notre processus de " Drug Discovery " en médecine de précision. Classiquement rien que la phase de lead optimisation peut durer jusqu'à 3 ans et coûter entre 10 et 12 millions d'euros avec un résultat aléatoire à moyen terme (succès 1/10). Aujourd'hui l'intelligence artificielle change la donne : l'exploitation des données nous donne la possibilité de prendre des choix plus éclairés dans des délais de plus en plus rapides."

Cette collaboration fédérera plusieurs champs d'expertises distincts et complémentaires, dont la science des données, l'intelligence artificielle, la pharmacologie, la chimie, la biologie et la recherche clinique. Les deux sociétés partagent un objectif commun : exploiter la puissance des données afin de développer et d'industrialiser de nouvelles solutions thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie.

Oncodesign inaugurera le 21 mai prochain son nouveau siège social à Dijon (Bâtiment Jean Mermoz - 18 rue Jean Mazen), qui regroupe notamment ses équipes d'IA et profitera de ce moment pour lancer officiellement sa nouvelle stratégie de développement s'appuyant sur les approches d'IA.