Interpublic : résultats inférieurs aux attentes

(Boursier.com) — Interpublic , le groupe publicitaire américain, a dévoilé pour son troisième trimestre des revenus ajustés de 2,31 milliards de dollars, en augmentation de 0,6% en glissement annuel mais en décroissance organique de 0,4%. Le bénéfice net consolidé a été de 246 millions de dollars. L'Ebita ajusté avant charges de restructurations a atteint 397 millions de dollars. La marge d'EBITA ajusté avant charges de restructurations a été de 17,2% des revenus ajustés. Le bénéfice dilué par action a été de 63 cents, alors que le bénéfice ajusté par action a représenté 70 cents. Le consensus de place était de 73 cents de bénéfice ajusté par action pour 2,38 milliards de dollars de revenus.

"Les facteurs que nous avons identifiés depuis le début de l'année ont continué de peser sur notre croissance au cours du trimestre. Il s'agit notamment de la diminution de l'activité des clients dans le secteur des technologies et des télécommunications qui a été évidente dans l'ensemble de notre secteur, ainsi que de la performance de certains de nos spécialistes du numérique. Un autre facteur ayant une incidence sur les résultats est l'inquiétude accrue des spécialistes du marketing concernant les conditions macroéconomiques, qui a entraîné des retards dans les projets et les cycles de vente, ainsi qu'une intégration plus lente que prévu de certaines nouvelles affaires. Compte tenu de l'évolution du climat commercial et de notre portefeuille de clients et de capacités, pour le reste de l'année, nous pensons que la croissance organique au quatrième trimestre sera d'environ 1%. Parallèlement, nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif de marge pour l'année de 16,7%, qui reste inchangé et représente une expansion de la marge par rapport à 2022", ajoute le directeur général Philippe Krakowsky.