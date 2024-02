Interpublic : prudence affichée

(Boursier.com) — Interpublic , le groupe publicitaire américain, a dépassé les attentes pour son quatrième trimestre fiscal hier soir, mais prévenu de réductions de dépenses des clients dans les secteurs technologiques et télécoms. Plus tôt cette semaine, Omnicom avait dévoilé également des comptes meilleurs que prévu. Sur le trimestre clos, Interpublic a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,18$ contre 1,13$ de consensus. Le groupe aux agences McCann et Mediabrands a affiché des revenus totaux de 2,59 milliards de dollars, légèrement supérieurs aux anticipations de marché.