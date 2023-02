Interpublic fidèle au consensus

(Boursier.com) — Interpublic , le groupe américain de communication, a publié hier soir des bénéfices et revenus conformes aux attentes, avec une croissance organique de 3,8%. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,99 milliards de dollars, ou 2,55 milliards sur une base ajustée. Le groupe évoque une croissance organique aux USA et dans toutes les régions à l'international. La marge d'Ebita ajusté a été de 22,3% sur le quatrième trimestre. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a représenté 1,02$. Le consensus était de 1,01$ de bpa ajusté pour 2,55 milliards de dollars de recettes. Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de 7% du dividende à 0,31$ par titre et trimestre, ainsi qu'une autorisation additionnelle de rachat d'actions de 350 millions de dollars.