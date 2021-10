Interpublic en grande forme

(Boursier.com) — Interpublic , le groupe publicitaire américain, a annoncé pour le trimestre clos des comptes supérieurs aux attentes. Les revenus du troisième trimestre se sont élevés à 2,26 milliards de dollars, soit une augmentation de 15,7% par rapport à l'année précédente, avec une croissance organique de 15%. Le bénéfice net s'est élevé à 239,9 millions de dollars, avec un EBITA ajusté avant charges de restructuration de 369,5 millions de dollars et une marge de 16,3% sur le chiffre d'affaires net. Le bpa dilué au troisième trimestre était de 0,60$ tel que publié et de 0,63$ sur une base ajustée, contre 0,53$ il y a un an. La société relève ses attentes pour l'exercice 2021, visant une croissance organique d'environ 11% et une marge d'EBITA ajustée d'environ 16,8%, sur la base des progrès continus de la santé publique et d'une reprise macroéconomique soutenue. Le consensus était de 49 cents de bpa ajusté pour 2,17 milliards de dollars de revenus.