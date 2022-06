Interparfums : vive hausse

(Boursier.com) — Interparfums surperforme nettement le marché ce lundi, sur un gain de 4% à 45,1 euros. Le flux acheteur sur la valeur est à relier à une note d'Oddo BHF qui a rehaussé à 'surperformer' sa recommandation malgré une cible abaissée de 60 à 56 euros. À la suite d'un road show à Londres, avec Philippe Santi, DG d'Interparfums, le broker retient que le niveau d'activité semble demeurer solide, tandis qu'au niveau des marges, les chaines logistiques restent sous tensions, mais ne semblent pas provoquer de rupture ou provoquer d'arrêt de ventes : la hausses des COGS (transport, matières premières, remplissage, emballages) est estimée par la Direction à environ 20/22 ME estimé, ce qui correspond aux presque 4% de hausse des prix de vente (22 ME estimé) ; la hausse du dollar (52% des facturations) aura un effet positif sur la marge brute (15-20 ME estimé) ; tant que l'activité demeure bonne, ITP investit dans la Promotion/Publicité. Enfin, Interparfums se veut actif sur le business development, mais l'analyste n'a pas décelé d'éléments permettant d'envisager un deal dans l'immédiat.

Au final, Interparfums présente des caractéristiques appréciées par le courtier : sensibilité au dollar positive, bilan sain (pas de réelle sensibilité opérationnelle au risque de refinancement et de remontée des taux), pricing power et faible sensibilité à l'inflation des salaires (10% du CA / model d'outsourcing). Le recul du titre semble ainsi bon à mettre à profit.