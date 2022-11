Interparfums : une nouvelle année supérieure aux prévisions !

(Boursier.com) — En 2022, dans un environnement économique et géopolitique pourtant perturbé, Interparfums va réaliser une nouvelle année de forte croissance, bien supérieure aux anticipations de début d'année, avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 670-680 ME, en progression d'environ 20% par rapport à 2021.

Cette performance illustre, une fois de plus, l'attrait des consommateurs pour les marques du portefeuille, au premier rang desquelles Montblanc, Jimmy Choo et Coach dont les croissances vont dépasser 20% en 2022.

2023 : Poursuite de la dynamique actuelle

En 2023, comme chaque année, un plan de lancements riche en nouvelles initiatives, notamment sur les marques historiques Montblanc, Jimmy Choo et Coach mais également sur la marque Moncler, viendra soutenir l'activité tout au long de l'année.

Dans un contexte de demande toujours soutenue et de solidité récurrente des lignes phares, Interparfums devrait ainsi enregistrer une nouvelle augmentation de son activité avec un objectif de chiffre d'affaires de 710-720 ME en 2023.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "Grâce à un pilotage constant de la chaine d'approvisionnement, nous avons été en mesure de répondre efficacement à une demande clients soutenue au cours de ces dernières semaines. Et compte tenu également d'une activité toujours importante aux Etats-Unis, supérieure à nos prévisions de septembre dernier, nous avons donc une nouvelle fois revu à la hausse notre objectif de vente pour 2022. En dépit des incertitudes actuelles, cette dynamique nous conforte pour l'avenir."

Philippe Santi, Directeur Général Délégué a ajouté : "En 2022, la hausse générale des prix de facturation pratiquée en début d'année, qui va compenser comme anticipé la hausse du prix des matières premières, conjuguée à l'évolution favorable du dollar américain et à la maîtrise des charges, vont nous permettre, à nouveau, d'afficher une marge opérationnelle élevée, autour de 17%. En 2023, avec une nouvelle hausse des prix de facturation prévue au premier trimestre et sur la base d'une parité euro/dollar favorable, nous devrions pouvoir conserver ce niveau de marge opérationnelle."