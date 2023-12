Interparfums : un analyste coupe son objectif

(Boursier.com) — TP ICAP Midcap coupe sa cible sur Interparfums de 90 à 63 euros mais reste à l''achat'. Malgré la baisse du titre depuis cet été et l'annonce en septembre par Richemont de la création d'un Laboratoire de Haute Parfumerie & Beauté dans la foulée de Kering, le broker reste volontariste sur le dossier : en l'absence de retournement du marché de la parfumerie de niche à date et de perte de la licence Montblanc, considérant que le groupe a un track record lui permettant de prétendre à de nouvelles licences. Le potentiel de la parfumerie de niche aux Etats-Unis est intact alors que le taux de pénétration est raisonnable (à date 27% chez les femmes/20% chez les hommes- source Kantar) et le potentiel de la parfumerie de niche en Chine est conséquent (taux de pénétration de seulement 4,1% à date - Source Kantar).

Le titre perd 1,9% à 49,9 euros en matinée à Paris.