Interparfums : timide hausse après le nouveau relèvement de la guidance

(Boursier.com) — Interparfums gagne timidement 0,7% à 63,2 euros après avoir une nouvelle fois rehaussé son objectif de ventes 2023. Le parfumeur table désormais sur un chiffre d'affaires autour de 800 ME sur l'ensemble de l'exercice contre 770 ME visés précédemment. Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires a atteint 396,1 ME, en hausse de 24,3% à taux de change courants et de 23,4% à taux de change constants.

Le relèvement de guidance témoigne du bon positionnement des marques et de la dynamique de lancements / du marché de la parfumerie, affirme Oddo BHF. L'analyste apprécie le groupe pour ses fondamentaux et son momentum, mais à court terme, les niveaux de valorisation brident le courtier qui préfère maintenir une opinion 'neutre', reflétant plutôt l'idée que l'upside est limité, mais le downside, aussi. L'objectif est ajusté de 75 à 70 euros par augmentation de la prime de risque (8% vs 7,6%).

Interparfums livre un CA semestriel de haute volée, promesse d'une solide rentabilité et relève à nouveau sa prévision de revenus annuels, explique TP ICAP Midcap. Le broker ajuste en conséquence une fois de plus ses estimations au titre de 2023 mais aussi de 2024. Dans un marché de la parfumerie de niche en croissance moyenne annuelle de 10%, Interparfums dispose d'un socle de CA consistant, de trois piliers forts au travers de Montblanc, Jimmy Choo & Coach, d'un portefeuille de licences bonifié pour l'avenir avec Lacoste, de potentiel en Chine avec Van Cleef, Coach & Moncler et, d'un modèle opérationnel agile permettant de préserver le ROC dans les périodes de trading down. Le groupe devrait être en mesure de livrer, selon ses estimations, une croissance moyenne annuelle de l'ordre de l'ordre de 11,5% sur la période 2023-2026, ce qui demeure conservateur en référence à l'historique (CAGR +14% en organique sur 2010-2019) & une MopC autour de 18,5-19% de façon standard.