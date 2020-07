Interparfums : sur les 40 euros

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums recule de 0,7% ce mardi sur les 40 euros, alors que le Crédit Suisse a ajusté son objectif sur le dossier de 33 à 38 euros. Le groupe s'attend à une "reprise graduelle" de son activité au second semestre, liée à la "réouverture progressive des marchés", après un fort ralentissement au cours des trois derniers mois dû au coronavirus. Le parfumeur a précisé que son chiffre d'affaires du premier semestre atteindrait environ 135 à 140 millions d'euros, contre 239 millions publié au titre du premier semestre 2019.

Du fait du contexte économique, le groupe "a jugé essentiel de soutenir certains de ses partenaires industriels et commerciaux dans leur problématique de trésorerie" mais sa propre trésorerie nette s'est pour autant maintenue "à un niveau élevé au long des derniers mois", autour de 170 million d'euros, et il n'anticipait "aucune dégradation" en la matière à court terme.

Interparfums a également souligné que son nouveau plan marketing, qui inclut des "lancements majeurs" de Jimmy Choo et Kate Spade décalés à 2021, avait été finalisé en accord avec les marques.