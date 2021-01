Interparfums signe une promesse en vue de l'acquisition de son futur siège social

Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — La société Interparfums annonce avoir signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein coeur de Paris.

L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022.

Cette acquisition constitue un véritable projet d'entreprise qui permettra à l'ensemble des équipes de travailler et évoluer dans un cadre exceptionnel en ligne avec la qualité des marques du portefeuille, de recevoir l'ensemble des partenaires dans les meilleures conditions et de développer le portefeuille de licences.

Afin de préserver la trésorerie disponible, cette opération, d'un montant de 125 millions d'euros hors taxes et frais annexes, sera financée à 90 % environ par un prêt bancaire.

Fondée par Philippe Benacin et Jean Madar en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licence mondiaux et exclusifs sous les marques Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc, Paul Smith, Repetto, S.T. Dupont et Van Cleef & Arpels. La société est également propriétaire des parfums Lanvin et de la Maison Rochas. La société est cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 2,2 milliards d'euros.