Interparfums s'offre le 10 rue de Solférino

(Boursier.com) — Interparfums annonce l'acquisition effective de son futur siège social situé au 10 rue de Solférino dans le 7e arrondissement de Paris auprès de la foncière de développement Apsys. Il sera constitué de trois immeubles reliés par deux cours intérieures pour une surface totale d'environ 3.700 m2, comprenant principalement l'ancien siège du Parti Socialiste.

Ce nouveau siège social permettra, au printemps 2022, de réunir les équipes sur un même site, favorisera une nouvelle organisation du travail plus souple, et fournira un cadre opérationnel d'excellence pour l'ensemble des partenaires. L'opération, d'un montant de 125 millions d'euros, conforme aux valeurs de marché, intègre une rénovation intégrale du site et est financée par un prêt bancaire de 120 millions d'euros sur 10 ans, qui permet de profiter des taux d'intérêt actuels. La restructuration est menée par le cabinet d'architecture Jean-Paul Viguier & Associés. Elle allie restauration, haut niveau de confort et de performance sur le plan énergétique, thermique, acoustique et domotique. Elle s'inscrit dans une stratégie exigeante en matière environnementale qui vise, notamment, les certifications BREEAM Excellent et HQE Excellent.