Interparfums : révision à la hausse des objectifs annuels

(Boursier.com) — Avec un chiffre d'affaires proche des 200 ME au 3eme trimestre, Interparfums a réalisé une performance record, supérieure aux anticipations et dans la continuité des trimestres précédents, grâce à une demande toujours aussi forte pour les marques phares du groupe. Sur les 9 premiers mois de l'année 2022, le chiffre d'affaires atteint ainsi 514 ME, en hausse de 16,5% à devises courantes et de 10% à devises constantes par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2021.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "En dépit du contexte international et de tensions persistantes en matière d'approvisionnement, nous avons réalisé un 3e trimestre record. L'attractivité pour nos marques ne faiblit pas. Compte tenu d'un bon niveau de ventes en octobre et d'un carnet de commandes toujours aussi élevé, nous révisons à la hausse notre niveau d'activité avec un chiffre d'affaires désormais attendu entre 640 et 650 ME pour l'année 2022."

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté : "La hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année 2022 afin de compenser l'augmentation du coût des matières premières et du conditionnement, conjuguée à l'appréciation du dollar américain vont nous permettre d'améliorer la marge brute en 2022. Ces différents éléments nous conduisent également à revoir à la hausse notre objectif de marge opérationnelle qui devrait atteindre 17% pour l'ensemble de l'exercice."