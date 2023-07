Interparfums révise une nouvelle fois à la hausse son objectif de chiffre d'affaires, à 800 ME

(Boursier.com) — Sur l'ensemble du 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Interparfums ressort à 396,1 ME, en hausse de 24,3% à taux de change courants et de 23,4% à taux de change constants par rapport au S1 2022. Sur le seule deuxième trimestre, l'activité atteint 181,5 ME, en progression de 16% à taux de change courants et de 17% à taux de change constant.

Interparfums révise une nouvelle fois à la hausse ses objectifs de vente avec un chiffre d'affaires désormais attendu autour de 800 ME sur l'ensemble de 2023. La société visait précédemment 770 ME.