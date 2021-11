Interparfums prévoit un chiffre d'affaires situé entre 520 et 530 ME en 2021

(Boursier.com) — Interparfums attend un chiffre d'affaires pour 2021 situé entre 520 et 530 ME. Le chiffre d'affaires anticipé pour 2022 se situe entre 560 et 570 ME.

Au total, les marques de luxe du groupe devraient voir leurs ventes augmenter de plus de 50% cette année par rapport à 2019.

La possibilité de racheter le nom de la marque Lanvin pour produits de classe 3 (parfums, maquillages, cosmétiques), détenue par Jeanne Lanvin depuis 2007, a été décalée de deux ans, soit jusqu'au 1er juillet 2027.