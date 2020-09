Interparfums : nouvel avis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En dépit d'une baisse de plus de 40% du chiffre

d'affaires d'Interparfums au S1, le résultat opérationnel a dépassé les 10 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 7,5%. La bonne gestion des opérations de change et un taux d'impôt moyen en baisse ont permis de soutenir la marge nette qui s'établit sur la période à 6,4%. En bourse, le titre se stabilise sur les 41,40 euros ce jeudi, alors que Midcap Partners cible désormais une cours de 45,2 euros sur le dossier en étant 'neutre'.

La hausse des stocks, la gestion des retours liés au transfert de la licence Kate Spade et des conditions tarifaires particulières négociées avec certains clients ont pesé sur la marge brute du premier semestre, en baisse de 4 points entre 2019 et 2020. Grâce à la souplesse de son modèle économique et au plan stratégique redéfini au mois d'avril, la société a pu ajuster ses dépenses, notamment en termes de marketing et publicité, reportées sur le second semestre 2020 et l'exercice 2021.

La baisse d'activité au second trimestre, et donc l'augmentation du niveau de stocks, a impacté le besoin en fonds de roulement. Pour autant, l'annulation du dividende 2019 et le soin apporté à la gestion des comptes clients ont permis de maintenir la trésorerie à un niveau élevé, la trésorerie nette d'emprunts s'élevant à 157 millions d'euros au 30 juin 2020.

Le montant des capitaux propres atteint quant à lui 474 millions d'euros et représente 83% du total bilan, reflétant ainsi la solidité financière de la société.

Afin de remercier ses actionnaires pour leur fidélité et témoigner de sa confiance dans l'avenir, la société a décidé d'améliorer les critères de sa 21e attribution gratuite d'actions annoncée au printemps dernier. Conformément aux modalités habituelles de ces dernières années, la société attribuera 1 action nouvelle pour 10 actions détenues dans le courant du mois d'octobre 2020...