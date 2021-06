Interparfums négocie un accord de licence pour les parfums Ferragamo

Interparfums négocie un accord de licence pour les parfums Ferragamo









Crédit photo © Interparfums

(Boursier.com) — Interparfums est en négociations exclusives avec Salvatore Ferragamo en vue de gérer la licence mondiale des parfums de la marque Ferragamo. La structure de la transaction envisagée vise à donner un nouvel élan à l'activité parfums du groupe transalpin, en préservant la valeur et l'héritage de la marque, avec des produits Made in Italy et une distribution sélective dans le monde entier, conformément au positionnement de la marque, souligne SF.

Oddo BHF affirme que la capacité du management à signer des licences serait une nouvelle fois illustrée avec un tel deal (au cours des 11 derniers exercices, ITP a conclu 10 accords de licence et au fur et à mesure, ITP renforce son identité de promoteur de marques de luxe abordables). Et comme pour Montblanc l'année dernière, Interparfums créerait la surprise.

A 'surperformance' sur la valeur, l'analyste note que le groupe présente des multiples très élevés même en tenant compte du cash (200 ME). Cela tient au très bon track-record (entretien de la croissance, relèvement régulier des guidances, génération de cash, structure de coût variables, renouvellement du portefeuille). En outre, Interparfums fait figure d'unique midcap du Luxe, ce qui explique ses multiples. Plus que la valorisation (les multiples élevés n'ont historiquement jamais été un motif baissier), les investisseurs achète ITP pour sa croissance, sa capacité à enrichir son portefeuille et son track-record...