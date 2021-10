Interparfums : les objectifs 2021 sont relevés

(Boursier.com) — Interparfums relève sa guidance annuelle après un troisième trimestre explosif. Sur les trois mois clos fin septembre, le parfumeur a enregistré un chiffre d'affaires de 175 ME, en hausse de 35%. Cette performance reflète une demande soutenue, notamment sur le marché américain, tant sur les lignes majeures du portefeuille que sur les nouveautés, particulièrement sur les lignes Jimmy Choo I Want Choo et Montblanc Explorer Ultra Blue. Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint ainsi 441 ME, en hausse de 20% à devises courantes et de 24% à devises constantes.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré : "grâce à la mobilisation de nos équipes et à la réactivité de nos partenaires industriels, nous avons réalisé un chiffre d'affaires record au 3e trimestre alors que des difficultés d'approvisionnement perturbent le rythme des livraisons depuis plusieurs semaines. Ces difficultés se poursuivront au 4e trimestre, mais la demande pour nos lignes de produits n'a jamais été aussi forte et récurrente. Aussi anticipons nous maintenant un chiffre d'affaires de 520 ME sur l'ensemble de l'exercice 2021".

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a ajouté : "conformément à notre stratégie de prise de parts de marché et confiants en la qualité de notre portefeuille de marques, nous avons récemment décidé de renforcer à nouveau nos plans médias sur la fin de l'année. Dans ce contexte, nous anticipons désormais une marge opérationnelle comprise entre 15 et 16% sur l'ensemble de l'exercice 2021".

Le management tablait précédemment sur une marge opérationnelle "autour de 15%" pour des revenus compris entre 460 et 480 ME.