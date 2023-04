Interparfums : légères prises de profits

(Boursier.com) — Les investisseurs vendent la nouvelle. Malgré une nouvelle publication impressionnante et le relèvement de sa guidance 2023, Interparfums recule de 0,4% à 71,5 euros après avoir terminé les cinq dernières séances dans le vert. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 214,6 ME, en hausse de 32,1% à taux de change courants et de 29,4% à taux de change constants. Confiant pour les prochains mois, le management anticipe désormais des revenus autour de 770 ME sur l'ensemble de 2023 contre 750 ME auparavant.

Après relèvement de ses estimations, Oddo BHF ('neutre') porte sa cible de 66 à 75 euros. L'analyste reste fondamentalement positif sur Interparfums mais, à court terme, il est gêné par l'environnement de consommation qui épargne toutefois le Luxe, le niveau des multiples portés par l'engouement du marché pour le Luxe dont ITP est le seul proxy liquide, en Midcap. A 'conserver' sur le dossier, TP ICAP Midcap parle d'une "remarquable réalisation, une fois de plus"...