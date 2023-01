Interparfums : léger repli après un exercice record

(Boursier.com) — Une année record pour Interparfums mais un titre qui consolide légèrement (-1,3% à 61,4 euros). Il est vrai qu'avec une hausse de près de 40% en trois mois, les prises de profits sont assez logiques sur le dossier, d'autant qu'Oddo BHF a dégradé la valeur à 'neutre'. "Compte tenu du parcours effectué par le titre, nous imaginons que le cours devrait faire une pause. Aussi préférons nous adopter, à court terme, et très 'boursièrement' une opinion 'neutre' vs 'surperformance'. Fondamentalement, Interparfums reste une valeur à garder dans la durée ", explique l'analyste.

Le parfumeur a réalisé un chiffre d'affaires de 192,6 ME au 4ème trimestre, en hausse de plus de 60%. Sur l'ensemble de 2022, le groupe a enregistré des revenus de 706,6 ME, en hausse de 26% à devises courantes et de 20% à devises constantes par rapport à 2021. La hausse des prix de facturation pratiquée en début d'année et l'évolution favorable de la parité euro/dollar ont contribué à cette évolution. Pour autant, cette forte croissance est avant tout organique avec une progression des volumes de 17% environ, reflétant une demande toujours aussi soutenue sur les marques phares du portefeuille, qui affichent de fortes progressions, explique le management.

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a déclaré : "la hausse des prix de facturation et l'appréciation du dollar vont nous permettre non seulement de compenser les effets de l'inflation mais aussi d'améliorer la marge brute en 2022. En 2023, la nouvelle hausse des prix de vente prévue au cours des prochaines semaines et le maintien d'une parité euro/ dollar favorable devraient nous permettre de limiter l'impact de cette inflation, toujours présente et significative".

TP ICAP Midcap reste pour sa part à l''achat' avec une cible de 61,5 euros. La guidance 2023, inchangée pour l'heure, parait éminemment conservatrice à la lueur de la réalisation 2022, affirme le broker.