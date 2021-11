Interparfums : léger repli après le relèvement de l'objectif de revenus 2021

(Boursier.com) — Interparfums cède 1,2% à 72 euros après avoir légèrement relevé sa guidance annuelle de revenus. Le parfumeur table désormais sur un chiffre d'affaires 2021 compris entre 520 ME et 530 ME (contre 520 ME précédemment), soit une hausse d'environ 40% sur un an, mais continue de viser une MOP de 15-16%. Si la croissance risque de ralentir sur certains marchés après la bonne année 2021, le CEO se déclare néanmoins "confiant". Pour 2022, compte tenu du niveau élevé du carnet de commandes, le management mise sur des revenus allant de 560 à 570 ME (+8%) et sur une MOP voisine de 15%. Le consensus était jusqu'ici positionné sur des revenus d'un peu plus de 600 ME.

Si les multiples actuels sont forcément élevés, Oddo BHF continue à trouver que fondamentalement, Interparfums présente un profil unique : bonne visibilité apportée par le pipeline de lancement, renouvellement régulier du portefeuille de marques, portefeuille très exposé au marché USA (40% du CA), structure de coûts qui offre une vraie capacité d'adaptation (flexibilité) et un modèle structurellement générateur de cash (situation de cash net permettant d'activer des options de développement/acquisitions).

ITP est l'un des rares véhicules et pure player du Luxe dans l'univers Midcap et le groupe entretient un momentum rare (près de 2 révisions en hausse des guidances par an, depuis 2010). A 'surperformer' sur le titre, le courtier rappelle que la Chine ne constitue pas un risque chez Interparfums puisque la société a un nouveau distributeur et que Moncler devrait aider à gagner des parts de marché, localement.