Interparfums : le titre s'envole après le nouveau relèvement des objectifs annuels

(Boursier.com) — Interparfums accroît ses gains en séance avec un titre qui s'envole désormais de plus de 10% à 48,7 euros sur le marché parisien. Les investisseurs saluent la nouvelle révision à la hausse des objectifs annuels du parfumeur après un troisième trimestre record. La firme a enregistré un chiffre d'affaires proche des 200 ME sur les trois mois clos fin septembre, en hausse de 11,4% et de 6% hors effets de change.

Compte tenu d'un bon niveau de ventes en octobre et d'un carnet de commandes toujours aussi élevé, le groupe vise désormais un chiffre d'affaires entre 640 et 650 ME pour l'année 2022, accompagné d'une marge opérationnelle qui devrait atteindre 17%, contre 'environ 16%' précédemment.

Bryan Garnier réitère son avis 'achat' sur la valeur après ces annonces avec une cible abaissée de 66 à 56 euros. "Interparfums annonce un troisième trimestre record, un bon niveau de ventes en octobre & un carnet de commandes soutenu permettant un nouveau relèvement de la guidance annuelle", résume TP ICAP Midcap, à l''achat' sur le titre.

Oddo BHF ('surperformer') explique que l'entreprise a nettement dépassé ses attentes sur le trimestre. Sa perception d'ensemble est la suivante : les revenus des marques stratégiques sont en croissance, en dépit d'un effet de base élevé, et Moncler apparaît comme un relais de croissance; ITP fait partie des rares sociétés relevant leur guidance; et le consensus devrait s'ajuster à la hausse de +1 à +2% à la suite de ces annonces. Cette publication justifie la présence d'Interparfums dans sa 'Top Picks List Midcap'.