Interparfums : le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 atteint près de 72 ME

(Boursier.com) — Malgré la hausse des prix des matières premières et des coûts de conditionnement et de transport, la marge brute du 1er semestre 2022 d'Interparfums a progressé par rapport au 1er semestre 2021, grâce à l'augmentation globale des prix de facturation pratiquée en début d'année et à l'évolution favorable de la parité euro/dollar.

Si les dépenses de marketing et publicité, centrées tant sur les lignes phares que sur les lancements de la période, atteignent 59 ME, en hausse de 60% par rapport à l'an passé, le résultat opérationnel du 1er semestre 2022 atteint près de 72 ME, en augmentation de 9,5% par rapport au 1er semestre 2021, la marge opérationnelle ressortant ainsi à 22,5%.

Avec la baisse du taux moyen d'impôt, le résultat net dépasse les 54 ME, en progression de 19,1% par rapport au 1er semestre 2021, la marge nette atteignant ainsi 17% sur la période.

Alors que le versement du dividende 2021 en mai 2022, pour un montant de 54 ME, et l'acquisition de surfaces de bureaux complémentaires, pour un montant de 17 ME, ont ponctuellement impacté la trésorerie, c'est plus particulièrement l'allongement des délais d'approvisionnement de certaines matières premières et leur répercussion sur les opérations de conditionnement qui ont entrainé une hausse significative des stocks et pesé sur les liquidités à hauteur de 61 ME.

Perspectives

Dans un marché mondial de la parfumerie de luxe qui reste dynamique, Interparfums va poursuivre sa stratégie de croissance maîtrisée, basée sur des investissements marketing et publicité ciblés par lignes de parfums et par pays, soutenue par un portefeuille de marques au potentiel de développement important. Un renforcement de ce portefeuille, qui permettrait d'accélérer la tendance, n'est par ailleurs pas exclu en cas d'opportunité de croissance externe.